Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области на подрядчика, стоившего ФАПы в Шаблыкинском и Сосковском районах, завели уголовные дела. Новые медицинские пункты начали разрушаться сразу после создания.

Следственный комитет России по Орловской области возбудил два уголовных дела по фактам выполнения работ, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия в рамках исполнения контрактов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов с жильем в деревне Мураевка Сосковского района и селе Хотьково Шаблыкинского района Орловской области работники подрядной организации с сентября 2018 года по май 2020 года в нарушение контракта выполнили строительные работы, не отвечающие требованиям норм. После таких действий началось разрушение конструкции зданий. В связи с этим созданы препятствия орловцам в получении медицинской помощи.

– В настоящее время в рамках расследования уголовных дел выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, – сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Орловской области.