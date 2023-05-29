Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области проинспектировал благоустройство парка «Земля вятичей» в Кромах. Андрей Клычков взял ход работ в парке под личный контроль.

Средства на проект «Укромный парк «Земля вятичей» выделили в рамках победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Таким образом «Земля вятичей» получили федеральную субсидию – 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Здесь уже активно идет строительство новых пешеходных дорожек, велотрека, арт-объектов, беседок-качелей. На месте старой танцевальной площадки появится сцена с местами для зрителей, скейт-парк, будет установлено 64 опоры освещения, 16 камер наблюдения, множество малых архитектурных форм, посажено 23 тысячи квадратных метров газона, будет реконструирован мост через реку Недну, – отметил Андрей Клычков.

В настоящее время на объекте работают более 40 человек. Ориентировочный срок сдачи – 1 августа.

Помимо этого, администрацией Кромского района уже подана заявка на участие в федеральном конкурсе на финансирование следующего этапа благоустройства.