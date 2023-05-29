Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Орловец на иномарке столкнулся с авто и протаранил фонарный столб. В аварии есть пострадавшие.

Дорожно-танспортное происшествие случилось 27 мая в 00:15 по автодороге М-2 «Крым». Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

29-летний водитель «Ауди», двигался со стороны Курска в направлении Орла. При повороте налево мужчина допустил столкновение с автомобилем «БМВ 325» под управлением 40-летней водительницы. После этого «БМВ» допустил наезд на световую опору линий элелектропередач. В результате ДТП водителница «БМВ» получила телесные повреждения, госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу. Телесные повреждения получила 33-летняя пассажирка автомобиля «Ауди». 45-летний пассажир автомобиля «БМВ» получил травмы, после осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение.