В Орле прошла экологическая акция «ЭкоСбор»

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Цель мероприятия - вовлечение жителей и гостей города Орла к активному участию в защите окружающей среды, формирование экологической культуры и экологической сознательности среди населения.

Организатором акции выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», Региональное отделение «Волонтеры культуры».

«Впервые наш фонд организовал данную акцию в декабре 2021 года. Прошедшая акция стала уже шестнадцатой, что демонстрирует актуальность и важность данной тематики. За время проведения экологической акции «ЭкоСбор» мы собрали и направили на переработку порядка 9 000 килограмм вторсырья. Вырученные средства от его сдачи направляются на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».

На переработку можно сдать:

• макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги);

• ПЭТ-бутылки;

• пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей);

• крышечки для экопроекта «Крышка-малышка»;

• упаковочная пленка ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок, пупырчатая пленка и тд.);

• фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки;

• твёрдый полипропилен (5рр).

Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте фонда: социальныйфонд.рф