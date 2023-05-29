В Орле прошла экологическая акция «ЭкоСбор»

.
Цель мероприятия - вовлечение жителей и гостей города Орла к активному участию в защите окружающей среды, формирование экологической культуры и экологической сознательности среди населения.
Организатором акции выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», Региональное отделение «Волонтеры культуры».
«Впервые наш фонд организовал данную акцию в декабре 2021 года. Прошедшая акция стала уже шестнадцатой, что демонстрирует актуальность и важность данной тематики. За время проведения экологической акции «ЭкоСбор» мы собрали и направили на переработку порядка 9 000 килограмм вторсырья. Вырученные средства от его сдачи направляются на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».
На переработку можно сдать:
• макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги);
• ПЭТ-бутылки;
• пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей);
• крышечки для экопроекта «Крышка-малышка»;
• упаковочная пленка ПВД (от упаковки воды, минералки, стеклянных банок, пупырчатая пленка и тд.);
• фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки;
• твёрдый полипропилен (5рр).
Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте фонда: социальныйфонд.рф