Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за сутки сгорели два дома. Пожары произошли в Болховском и Троснянском районах.

Возгорание в жилом доме на улице Тургенева в Болхове произошло 28 мая около двух часов ночи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Из-за опасности распространения огня на соседние строения был объявлен повышенный номер сложности пожара. Отмечается, что помимо сотрудников МЧС в тушении принимали участие добровольцы. В результате пожара выгорел деревянный жилой дом, огнем частично поврежден соседний дом. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

О возгорании в доме в деревне Новые Турьи Троснянского района спасатели были оповещены 28 мая, в 13:34. На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. В результате пожара дом выгорел изнутри. ЧП прошло без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.