Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области летние сельские спортивные игры собрали около 700 участников. Состязания прошли на центральном стадионе поселка Кромы.

Сельские спортивные игры были устроены в рамках 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. На соревнованиях собрались участники из 24 муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В спортивном празднике принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поприветствовал всех гостей и сравнил дух сельских игр со спортивным духом Олимпиады.

– Сегодня Кромы принимают масштабный праздник спорта и профессиональных конкурсов. Это яркое воплощение наших традиций, сплочённости и стремления побеждать. Мы уже который раз, проводя сельские спортивные игры, видим, что накал и борьба приобретают размах Олимпийских игр. Мы вместе с вами сделали очень много для того, чтобы массовый спорт пришёл в сельский районы, а не только в города, – обратился к присутствующим глава региона.

В сельских играх выявили сильнейших в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике (эстафета), перетягивании каната, силовом троеборье, настольном теннисе. Помимо этого, в рамках сельских игр прошли профессиональные конкурсы дояров и косарей.

По итогам в общем зачете соревнований победу в летних сельских спортивных играх одержал Мценский район. На втором месте – Орловский муниципальный округ. Почетное третье место занял Кромской район.

Награды победителям вручил губернатор Андрей Клычков.