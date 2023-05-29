Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на выходных сгорела квартира в жилом доме. Происшествие случилось 27 мая в Заводском районе.

Возгорание в квартире на улице Васильевская произошло около шести вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию на место происшествия пожарные приступили к спасению людей. Так, из горящей квартиры спасен мужчина, а с верхнего этажа еще один человек. В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорели помещения кухни и коридора. Пострадавших в помещении спасатели не обнаружили. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 20 выездов возгораний.