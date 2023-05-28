Фото: Нина Соколова

В Орловской области увеличился возраст женщин, рожающих первенца. Вместе с этим, большинство орловчанок рожают первого ребенка до 25 лет.

Так, более 50 % жительниц Орловской области, по данным Всероссийской переписи населения, рожают первенца в возрасте 20-24 года.

Отмечается, что за последнее десятилетие возраст для рождения первого ребенка в регионе увеличился – орловчанки стали заметно реже рожать до 20 лет, а рождаемость среди женщин в возрасте 25-29 лет и 30+ лет увеличилась на 3 % и 4 % соответственно.

С повышением продолжительности жизни и ее качества молодые женщины предпочитают вначале получить образование и построить карьеру, чтобы обеспечить лучшие условия своим будущим детям.

Впрочем, по рекомендациям медиков оптимальный возраст для первой беременности и родов – с 19 до 30 лет.