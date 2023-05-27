Фото: Елена Зябкина

В Орловской области на месяц закроют обход поселка Нарышкино со стороны Брянска. Причина – ремонтные работы.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Так, на двух путепроводах трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, обход Нарышкино дорожники заменят верхний слой покрытия и восстановят гидроизоляцию.

Работы на автодороге начнутся 30 мая и завершаться 30 июня.

Движение со стороны Брянска будет осуществляться через поселок Нарышкино, со стороны Орла схема движения не изменится.

В Упрдор Москва – Бобруйск напомнили, что обход Нарышкино был введен в эксплуатацию в 2019 году, строительство дороги осуществлялось АО «Ханты-Мансийскдорстрой». После сделанной строителями работы на покрытии выявили дефекты. Однако подрядчик уклоняется от исполнения гарантийных обязательств. Поэтому ФКУ подали в арбитражный суд Калужской области иск о возложении на подрядчика обязанности исполнить гарантийные обязательства. В настоящее время дефекты на покрытии устраняет другая подрядная организация.