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НовостиОбщество15 мая 2023 8:44

Орловцы передали участникам СВО очередную гуманитарную посылку

Груз доставил на передовую глава Шаблыкинского района
Елена Зябкина
Фото: Сергей Лежнев

Фото: Сергей Лежнев

Орловцы передали участникам СВО очередную гуманитарную посылку. Груз доставил на передовую глава Шаблыкинского района.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, гуманитарную помощь собирали жители Шаблыкинского района, бизнес, а также волонтеры. Военнослужащим передали сезонные костюмы, аптечки, медикаменты (жгуты, бандажи, бинты).

Кроме того, участникам СВО доставили портативные плиты, топоры, бензопилы, лопаты, гвозди, другие инструменты и необходимые вещи, а также продукты питания.