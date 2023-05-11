Фото: Сергей Лежнев

Орловцы за последние три недели передали почти 40 тонн гуманитарного груза. Посылки доставили в несколько точек расположения российских военных.

Информацию о собранной в преддверии Дня Победы помощи озвучил в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Так, с 15 апреля по 9 мая жители Орловской области собрали и доставили на передовую более 38 тонн гуманитарной помощи. Глава региона подчеркнул, что работа будет продолжена. В настоящее время формируются сразу семь новых посылок, которые передадут военнослужащим.

В основном военным требуются генераторы, квадрокоптеры, рации, тепловизоры и строительные инструменты.