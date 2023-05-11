Андрей Клычков учредил медаль к годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Согласно документу юбилейная медаль «80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков» учреждена в знак глубокого уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в целях поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения в военно-патриотическом воспитании населения.

Награждать юбилейной медалью будут участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, освобождавших Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков; участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проживающих на территории Орловской области; граждан Российской Федерации, иностранных граждан и коллективы организаций, внесших большой вклад в патриотическое воспитание населения, оборонно-массовую и поисковую работы, а также увековечение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Известно, что юбилейная медаль будет вручаться губернатором Орловской области в торжественной обстановке. По поручению Андрея Клычкова юбилейную медаль также будут вручать члены правительства Орловской области, руководители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции региона и главы муниципальных образований области.