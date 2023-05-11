Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец обвиняется в избиении, повлекшем смерть человека. Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.

С возбуждено Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Колпна с обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, возбудили следственные органы СК России по Орловской области.

На сегодняшний день установлено, что ранее судимый пьяный мужчина находился в доме у своих знакомых в поселке Колпна Орловской области. В ходе конфликта со своим 59-летним знакомым, обвиняемый избил мужчину, от чего потерпевший скончался на месте.

– Орловец допрошен следователем, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Направленное в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.