Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли собаку. Животное упало в котлован и не смогло выбраться.

11 мая с просьбой вытащить из западни перепуганного пса в пожарно-спасательную службу обратились встревоженные жители улицы Тургенева города Мценска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Они просили оказать помощь собаке, пояснив, что животное упало в котлован на месте старого строения и запуталось в арматуре железобетонной конструкции и не может самостоятельно выбраться. В этот момент помощь людям не требовалась, и сотрудники МЧС откликнулись на просьбу вызволить из беды животное.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились в котлован и достали оттуда дворнягу. Жители поблагодарила пожарных за отзывчивость и помощь собаке.