Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Новым главврачом Мценской ЦРБ стала Яна Карзова. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Нового главного врача представил коллективу Мценской центральной районной больницы заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев. Ранее на протяжении четырех лет она руководила Должанской центральной районной больницей, где сумела качественно организовать и выстроить работу медицинского учреждения. Теперь медику предстоит работать на новом месте и с новыми задачами.

– Рада всех приветствовать, обещаю, что с каждым мы познакомимся индивидуально чуть позже, когда я начну детальное знакомство с больницей. Объем работы здесь, как я вижу, внушительный. Значит будем работать и решать вопросы вместе, – передает слова обращения Яны Карзовой к коллективу пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области.