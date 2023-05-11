Фото: УГИБДД России по Орловской области

В Орловской области иномарка сбила пешехода. Мужчина попал в больницу.

Авария произошла около семи утра 10 мая во Мценске. Об этом сообщает орловская Госавтоинспекция.

Известно, что автомобиль Фольксваген Поло под управлением 38-летнего водителя, двигался по улице Гагарина со стороны улицы Калинина в сторону улицы Московская Мценска. В районе дома №15 по улице Московская, при повороте направо, водитель допустил наезд на пешехода – 49-летнего мужчину, который стоял на месте у края проезжей части дороги, на бордюрном камне, и не собирался переходить дорогу.

В результате ДТП пешеход на попутке доставлен в приемный покой БУЗ ОО "Мценская ЦРБ". После осмотра дежурным врачом, мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки произошло 11 ДТП.