В Орловской области появится еще одна модельная библиотека

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Во время своего визита во Мченский район, губернатор Андрей Клычков посетил библиотеку имени Тургенева. В учреждении культуры реализуется проект создания модельной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В 2013 году был проведен частичный ремонт помещения. В прошлом году отремонтировали туалетную комнату с созданием условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заменили оконные блоки. Потратили на эти цели более 600 тысяч рублей.

Сейчас в библиотеке проводится капитальный ремонт стоимостью 506 тысяч рублей. Ведутся электромонтажные работы, устанавливается пожарная сигнализация.

Помимо этого, объявлена процедура электронного аукциона на капитальный ремонт фасада здания на сумму 828 тысяч рублей. Для библиотеки будет также приобретена интерактивная панель, станция самостоятельной книговыдачи. Внедрят электронные читательское билеты.

Для модельной библиотеки закуплены новые книги на 1,5 миллиона рублей.