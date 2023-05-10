Фото: Елена Зябкина

В Орле на нескольких улицах почти на три месяца перекроют дорожное движение. Временная смена схемы маршрутов произойдет в Заводском районе города.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, с 10 мая до 17:00 24 июля по улице Тамбовской от Карачевского шоссе до улицы Солнцевской и по улице Солнцевской от улицы Тамбовской до улицы Прожекторной будет перекрыто дорожное движение. Причиной названа прокладка участка наружных сетей канализации.

Объехать закрытые участки дорог можно по следующим путям объезда: Карачевское шоссе – улица Солнцевская – улица Спивака – Карачевское шоссе; улица Солнцевская – Карачевское шоссе – улица Латышских стрелков – улица Авиационная – улица Спивака – улица Солнцевская.