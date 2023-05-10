Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Ремонт Отрадинской детской школы искусств проинспектировал губернатор Орловской области. Глава региона посетил Мценский район с рабочей поездкой.

Первым пунктом рабочей поездки Андрея Клычкова в Мценский район стала детская школа искусств имени Василия и Виктора Калинниковых в селе Отрадинское.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», капремонт одного из двух корпусов школы искусств проводится в рамках нацпроекта «Культура». В ходе работ, на которые направлено 3,1 миллиона рублей, выполнены монтаж системы вентиляции, электропроводки, канализации, ремонт внутренних помещений. Сейчас уже ведутся работы по подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию. Отмечается, что в течение 2023 года в детскую школу искусств должны приобрести музыкальные инструменты, а также комплектующие к ним, учебная мебель и учебные материалы.

В Отрадинской детской школе искусств обучаются 88 ребят, которые на занятиях познают основы музыкального, хореографического, изобразительного, театрального и вокального искусства