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За четыре года в Орловской области на развитие сельского хозяйства потратили более 120 миллионов рублей. В 2023 году на поддержку сельхозпредприятий направят почти 44 миллиона.

В 2019-2022 годах в Орловской области 120,6 миллионов рублей направлено на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Об этом шла речь на аппаратном совещании в региональной администрации.

За это время на конкурсной основе орловцам предоставлено 32 гранта «Агростартап» на общую сумму 97,4 миллионов рублей. Отмечается, что все сельхозпредприятия продолжают свою деятельность. В крестьянских хозяйствах создано 52 рабочих места.

Из бюджета Орловской области также была выплачена субсидия восьми кооперативам на возмещение части затрат при приобретении оборудования, а также на закупку сельхозпродукции в размере 19,7 миллионов рублей. В кооперативы принято 195 новых членов.

В этом году, по словам губернатора, на реализацию мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» направят 43,69 миллиона рублей.