Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится 4 июня. Он традиционно пройдет в селе Льгов Хотынецкого района.

Подготовка к проведению XXIV Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» обсуждалась на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел глава региона.

В этом году праздник Троицы отмечается 4 июня и на это число запланирован к проведению Двадцать четвертый Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».

– Это одно из значимых общественно-культурных событий региона, ставшее уже традиционным, полюбившимся, как жителям, так и гостям нашей области. Сейчас идет подготовительная работа. Задача стоит провести всю подготовительную работу, будем руководствоваться рекомендациями правоохранительного блока исходя из ситуации, – отметил Андрей Клычков.

Площадкой проведения станет Троицкий луг села Льгов Хотынецкого района. На протяжении всего дня на празднике будут проходить театрализованные обрядовые игры. Зрители смогут поучаствовать в конкурсах, квестах, мастер-классах, играх, также запланировано совместное исполнение песен.

Торжественное открытие праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится в 11:00 часов.