В Орловской области 19 районов завершили сев ранних яровых Фото: Елена Зябкина

В Орловской области 19 районов завершили сев ранних яровых. В регионе посеяны также сахарная свекла, картофель и лен.

На сегодняшний день орловскими аграриями посеяно 388,8 тысяч гектаров ранних яровых (99,2 % от плана), в том числе 179,36 тысяч гектаров ячменя ярового; 165,9 тысяч гектаров яровой пшеницы; 22,85 тысяч гектаров гороха; 15,8 тысяч гектаров овса; 4,54 тысяч гектаров люпина; 400 гектаров вики. О ходе весенне-полевых работ сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

К севу кукурузы на зерно приступили 20 районов. Уже посеяно 28,49 тысяч гектаров. Аграрии семи районов приступили к севу гречихи, посеяно 1,77 тысяч гектаров.

Хозяйства Орловщины также ведут сев масличных и кормовых культур. Так, на площади 67,17 тысяч гектаров посеян подсолнечник, на 51,97 тысяч гектарах яровой рапс, на 21,72 тысячах гектарах соя и на 15,23 тысячах гектарах посеян лен масличный.

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 41,32 тысяч гектаров, картофель – 1,88 тысяч гектаров. А сев однолетних трав произведен на площади – 7,39 тысяч гектаров.