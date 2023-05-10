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НовостиПроисшествия10 мая 2023 8:58

В Орловской области менеджер одного из предприятий подозревается в даче взятки

Ему грозит уголовный срок
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области менеджер одного из предприятий подозревается в даче взятки. Ему грозит уголовный срок.

Уголовное дело орловским следственным управлением СК России возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Следствие установило, что подозреваемый мужчина в период с 3 марта 2020 по 4 января 2021 лично перечислил должностному лицу - начальнику Управления по закупкам и снабжению МПП ВКХ «Орелводоканал» за действия в пользу представляемого им общества 40 000 рублей.

– В настоящее время следователем в отношении подозреваемого и иных лиц выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Напомним, ранее уголовное дело в отношении начальника Управления по закупкам и снабжению МПП ВКХ «Орелводоканал» было направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.