Фото: пресс-служба губернатора

Андрей Клычков ознакомился с работой пункта отбора на военную службу в орловском парке Победы. Глава региона пообщался с инструкторами мобильного пункта.

Губернатор ознакомился с работой передвижного пункта отбора на военную службу по контракту, который работал в парке Победы города Орла с 7 мая по 9 мая. В Этот период инструкторы рассказывали жителям региона о преимуществах контрактной службы и отвечают на интересующие вопросы.

Кроме того, в парке Победы орловцы смогли посетить традиционный Фестиваль солдатской кухни. Жителей и гостей города угощали гречневой кашей с тушенкой, запеченным картофелем с салом и другими военными блюдами.

Насыщенную концертную программу представили творческие коллективы Орловщины. О своей работе гостям праздника рассказали волонтерские организации региона. Они поделились знаниями о том, как плести маскировочные сети, делать блиндажные свечи и печи. Поисковое движение «Дороги войны» в парке Победы провела выставку оружия.