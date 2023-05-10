Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пенсионер погиб в сгоревшем автомобиле. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

О возгорании автомобиля Нива вблизи села Медвежье Краснозоренского района стало известно 8 мая в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидцы самостоятельно ликвидировали возгорание автомобиля. На месте было обнаружено тело погибшего 63-летнего водителя. Вместе с пожарными на месте работали сотрудники Скорой медицинской помощи и следственного комитета. Причины произошедшего устанавливаются.

Всего в Орловской области за прошедшие праздничные выходные ликвидировано 54 пожара, в том числе горение мусора и сухой травы.