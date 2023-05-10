Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

За праздничные выходные в Орловской области сгорели два дома. Оба пожара случились в утренние часы.

Возгорание деревянного дома в селе Георгиевское Урицкого района произошло около девяти утра 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара огнем поврежден пол в коридоре на двух квадратных метрах. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причину пожара устанавливают специалисты.

На День Победы в 6:02 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме на двух хозяев в деревне Киреевка Орловского муниципального округа. В результате выгорела пристройка на 12 квадратных метров, частично повреждена кровля. Пожарные спасли внутренние помещения дома. Сообщается, что в помещении никто не пострадал. Предположительной причиной пожара назван аварийный режим работы электропроводки в пристройке.