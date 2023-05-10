Фото: Елена Зябкина

В Орловской области за праздники спасатели-взрывники уничтожили более двух десятков взрывоопасных предметов. Снаряды были обнаружены в четырех районах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, за четыре дня с 6 по 9 мая сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы ежедневно выезжали на изъятие и уничтожение ВОП времен Великой Отечественной войны.

Во Мценский район спасатели-взрывники выезжали 6 мая. Они изъяли и уничтожили 6 единиц ВОП. На следующий день, 7 мая, спасатели работали в Болховском районе, где изъяли и уничтожили один снаряд. Далее, 8 мая сотрудники МЧС выезжали в Малоархангельский район, где изъяли и уничтожили 11 артснарядов. В День Победы сотрудники группы спецработ областной ПСС выезжали в деревню Росстани Ливенского района, где изъяли и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны, а в деревне Редькино Ливенского района изъяли и уничтожили артснаряд и минометную мину времен 1941-1945 годов.