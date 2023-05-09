Орловцев с Днем Победы поздравил коллектив ООО «Агроника»

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла. Уважаемые земляки!

9 мая 1945 года – дата, священная для всех поколений россиян. Символ беспрецедентного героизма, единения народа, верности Отечеству. Прошло 78 лет с момента освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, но каждый раз в этот день мы низко кланяемся защитникам Родины.

Жизнь течет, редеют ряды ветеранов. Однако из поколения в поколение мы передаем память о погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время. Наша миссия – сохранить историческую правду, быть достойными сынами своих предков и не допустить повторения страшных событий тех лет, опаленных войной.

В славный праздник Победы желаю всем спокойствия и процветания, здоровья, сил и достатка. Пускай каждый из нас ценит свою жизнь и жизнь близких людей, дорожит миром на планете и чтит героев, которые боролись за него. И пусть великий подвиг навеки сохранится в памяти поколений.

Мира, успехов и всех благ.

Никита Валерьевич Шитиков - учредитель ООО «Агроника»

Александр Николаевич Зюзин - генеральный директор

и коллектив предприятия