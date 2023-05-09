Губернатор Орловской области поздравил жителей региона с Днем Победы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков назвал День Победы – днем вечной памяти и гордости, общенародным праздником, который ждут и встречают в каждой орловской семье.

– 78 лет назад воины Красной Армии, освободив родную землю и страны Европы от фашистского ига, завершили свой беспримерный ратный путь в логове врага – над поверженным Берлином было водружено Красное знамя Победы, – отметил Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что сегодня многонациональный российский народ, Вооруженные Силы, все патриоты Отечества, верные заветам героических предков, сплотились вокруг Президента Российской Федерации Владимира Путина. А знамя Победы – символ величайшего триумфа народа – вновь объединяет поколения в борьбе за честь, свободу и независимость страны в «судьбоносном противостоянии силам коллективного запада».

– Жители героической Орловской земли встречают День Победы с особым чувством: в этом году он приближает нас к 80-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Отмечая 9 Мая, мы видим непреходящую связь времен и поколений, ощущаем высочайшую ответственность за сохранение победных традиций и устремлений России, – указал глава региона.

Андрей Клычков также сообщил, что Орловщина сделает все, чтобы поддержать защитников Отечества, которые решают боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Кроме того, будет продолжена работа по развитию региона, умножению его вклада в укрепление могущества страны, оказанию помощи семьям участников СВО, всем ветеранам.

– Впереди много тяжелейшей работы и борьбы. На нынешнем рубежном этапе истории образцом для нас остаются патриотизм, мужество, единство, несгибаемая воля и преданность Родине воинов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех представителей легендарного поколения победителей, – отметил губернатор.

Андрей Клычков пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра.