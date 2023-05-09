Своих не бросаем – железно!

Фото: Орловско-Курское региональное обособленное подразделение «Дорпрофжел» на МЖД

Майские дни приносят всем россиянам тепло, радость и душевный подъем. В первую очередь потому, что 9-го числа празднуется знаменательная дата – День Победы. Победы непростой, закаленной в тяжелых боях, вымученной всем советским народом. Объединение всей огромной страны – то, что принесло 78 лет назад свои плоды.

Последний год Россия переживает непростой период, но объединение всех соотечественников творит чудеса – солдатам собирается гуманитарная помощь, присылаются слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой с победой. Не проходит стороной от тягот военной жизни и Орловско-Курское региональное обособленное подразделение «ДОРПРОФЖЕЛ».

Накануне для участников специальной военной операции члены первичных профсоюзных организаций Орловско-Курского региона собрали необходимую гуманитарную помощь. Она включает в себя продукты питания, личную гигиену, теплую одежду и другие необходимые предметы. Ценная посылка будет доставлена военным, в Луганскую народную республику, г. Луганск. Нет никаких сомнений, что эта гуманитарная помощь сможет облегчить условия военнослужащих и повысить боевой дух.

Стоит упомянуть, что работники структурных подразделений Орловско-Курского региона регулярно оказывают помощь военнослужащим мобилизованным, добровольцам и их семьям.

ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ

Дорогие орловцы, ветераны Великой Отечественной и все, благодаря кому наша Родина поднялась из руин военного лихолетья, искренне поздравляю вас с праздником Победы!

Прошло уже 78 лет с тех пор, как в наших домах наступил мир. Мы свободны, мы живем, воспитываем наших детей, работаем, и сами определяем свое будущее. И все это благодаря поколению героев, которое ценой своих жизней отстояло наше право на все это. Наши деды и прадеды совершили подвиг, который нельзя забыть. Их имена должны навечно сохраниться в памяти, передаваясь из поколения в поколение. Только так мы можем быть достойны называться их потомками. Нас всех объединяет история наших семей. В каждой кто-то воевал, кто-то трудился в тылу, кто-то восстанавливал города и села после войны. Наши родные подарили нам этот мир, наш долг – его сохранить. Хочу обратиться к молодежи, нашей надежде на будущее страны:

- Ребята, жизнь молниеносна, цените каждый миг, проведенный рядом со своими родными бабушками и дедушками. Их воспоминания о тех суровых военных годах бесценны, старайтесь впитать в себя каждое их слово!

Здоровья, бодрости, семейного уюта и радости в каждый дом!

Руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения «Дорпрофжел» на МЖД Василий Михайлович Бородин.