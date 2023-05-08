Сотрудники «Орелэнерго» почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: «Орелэнерго»

На торжественном митинге памяти энергетики возложили цветы к Вечному огню в мемориально-историческом комплексе «Сквер Танкистов» в городе Орле. Здесь увековечен подвиг героев-танкистов, в первых рядах, вошедших в Орёл при освобождении города от немецких оккупантов. Энергетики выразили благодарность и искреннюю признательность тем, кто ценой собственной жизни ковал великую Победу и почтили память павших бойцов минутой молчания.

Также энергетики отдали дань памяти и уважения героям войны, возложив цветы на месте гибели Героя Советского Союза генерал-майора Леонтия Гуртьева, который погиб под минометным огнем, спасая от обстрела командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова.

Накануне праздника работники филиала совместно с представителями «Совета молодежи» «Орелэнерго» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной Победы. Энергетики вручили фронтовикам и труженикам тыла ценные подарки, сладости и цветы. Ветераны поделились с молодежью воспоминаниями, показали фотографии и вырезки из газет прошлых лет. Эта предпраздничная акция стала неизменной традицией Орелэнерго, энергетики стараются проявлять как можно больше внимания к тем, кто вынес на своих плечах все тяготы военного времени.

«День Победы дорог каждому из нас, это особенный праздник для каждой семьи. Наш святой долг – оберегать и хранить в наших память о тех великих днях, о доблестном прошлом нашей Родины и о героях, победивших фашизм», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.