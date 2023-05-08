Фото: пресс-служба губернатора

В Орловской области состоялось открытие двух чемпионатов по каратэ. Соревнования проходят в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» с 8 по 9 мая.

В чемпионате Центрального федерального округа РФ по каратэ, а также Чемпионате и Первенстве Орловской области по каратэ принимают участие команды из Орловской области, Москвы, Липецка, Смоленска, Серпухова, Тулы, Белгорода. Общее число участников соревнований – около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Состязания проводятся среди юношей и девушек в различных возрастных и весовых категориях.

Руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов зачитал приветствие от губернатора Орловской области Андрея Клычкова, где глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия и ярких спортивных побед.

По окончании торжественной церемонии открытия состоялось награждение первых победителей соревнований.