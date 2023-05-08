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В Орловской области вновь ожидается понижение температуры до минуса. Орловцев предупредили о возможной гибели сельхозкультур из-за заморозков.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра со ссылкой на орловский гидрометцентр, на территории региона ночью и утром 9 мая 2023 года местами ожидаются заморозки до -2°С. В результате таких погодных условий возможна гибель сельскохозяйственных культур. Кроме того, при понижении температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров.

Отметим, что при возникновении аварийных ситуаций и происшествий следует обратиться в Главное управление МЧС России по Орловской области по телефонам 7 (4862) 43-43-63, 72-18-08, 59-51-29, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по номеру 43-22-12.