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НовостиОбщество8 мая 2023 11:55

Орловская область и Троицкий район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Совещание по вопросам реализации соглашения провел глава региона Андрей Клычков
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Соглашение было подписано в областной администрации 8 мая. Оно регулирует вопросы комплексного взаимодействия Орловщины и Троицкого района ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Под документом свои подписи поставили исполняющая обязанности главы администрации Троицкого района Луганской Народной Республики Лариса Резникова и глава Орловщины Андрей Клычков.

– Для Донбасса Орловщина – это не просто территория. Наши земли связывают большие исторические и культурные традиции. Много славных орловских имен связали свою жизнь с Донбассом – Алексей Стаханов, Никита Изотов, Сергей Тюленин, – отметил губернатор Андрей Клычков.

Отмечается, что подписание соглашения о сотрудничестве перевело взаимодействие Орловской области и Троицкого района ЛНР в формат системной работы. Предмет соглашения – вопросы социальной политики, торгово-экономического сотрудничества и правового взаимодействия.

Таким образом, муниципалитеты Орловской области будут закреплены за населенными пунктами Троицкого района для оказания необходимой помощи и решения гуманитарных задач.