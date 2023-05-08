Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Дубликат Красного флага Победы торжественно подняли в Орле. Церемония прошла в сквере Танкистов.

В мероприятии приняли участие ветераны войны, губернатор Орловской области и другие официальные лица.

Дубликат Красного флага Победы Почетному караулу из числа курсантов Академии ФСО России передала знаменная группа юнармейцев школы № 10. Караул торжественно пронес Красный флаг от Вечного огня к дому № 5 на площади Мира, закрепил его на флагштоке и поднял над зданием.

Глава региона поздравил ветеранов с наступающим праздником – Днем Победы, поблагодарив ветеранов за их отвагу и тяжкий труд.

– В эти майские дни еще ярче Вечный огонь нашей памяти. Флаг Победы – символ освобождения Орла, вновь гордо веет над нашим городом. Орловцы преклоняются перед подвигом победителей – воинов Красной армии, патриотов-подпольщиков, партизан, тружеников тыла, детей войны, – отметил Андрей Клычков.