Фото: пресс-служба правительства Орловской области
В Орле начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В праздничные дни его можно будет найти в парке Победы.
Передвижной пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Орловской област и Министерства обороны РФ открыт в парке Победы до 9 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Время работы пункта установлено с 12:00 до 20:00.
Мужчинам от 18 лет расскажут о преимуществах контрактной службы. Добровольцы смогут получить всю необходимую информацию, а также записаться на контрактную службу.