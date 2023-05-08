Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В праздничные дни его можно будет найти в парке Победы.

Передвижной пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Орловской област и Министерства обороны РФ открыт в парке Победы до 9 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Время работы пункта установлено с 12:00 до 20:00.

Мужчинам от 18 лет расскажут о преимуществах контрактной службы. Добровольцы смогут получить всю необходимую информацию, а также записаться на контрактную службу.