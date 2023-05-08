Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцы собрали крупный гуманитарный груз для участников СВО. Посылку передали военным дислоцирующимся в районе Кременной.

Общий вес груза составил более двух тонн. Основную часть груза собрали жители Орловского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В районе Кременной сражаются 32 орловских военных, большая часть из Орловского муниципального округа, а также Ливенского, Сосковского, Глазуновского районов и города Орла.

Военнослужащим переданы комплекты летней формы и тактической обуви, различные инструменты, дизельный генератор, бензопилы, строительные материалы и инструменты, маскировочные сети, фонари, влажные салфетки и спрей от комаров, перчатки, газовые баллоны и блиндажные свечи, личные посылки, а также обязательный атрибут любой посылки – многочисленные продукты питания.