Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле открылся Фестиваль солдатской кухни. Мероприятие проходит в парке Победы областного центра.

Уже ставший традиционным в Орле Фестиваль солдатской кухни продлится до 9 мая включительно. Время работы: с 12:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловцам предлагают бесплатно попробовать горячую фронтовую кашу. Блюдами полевой кухни угощали учащиеся средних профессиональных учебных заведений. Это Орловский техникум сферы услуг, Орловский реставрационно-строительный техникум, Орловский техникум технологии и предпринимательства имени Русанова, а также Академия ФСО.

Фестиваль отличается тем, что гости праздника смогут не только насладиться вкусной горячей кашей, запечной картошкой и бутербродами, но и узнать много интересного о полевой кухне.