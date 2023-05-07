В Орле пожарные спасли из огня 12 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в многоквартирном доме на улице Емлютина произошло около восьми утра 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По прибытию пожарные обнаружили густой черный дым, который шел из окна 5-го этажа. Из горящей квартиры огнеборцы спасли мужчину и девочку-подростка, из соседних квартир еще 10 человек, кроме этого, эвакуировали 14 жильцов этого подъезда.

Отмечается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту уже через несколько минут после вызова. Таким образом, удалось быстро ликвидировать пожар в прихожей квартиры на пяти квадратных метрах.

– На телефон 101 поступало много сообщений от очевидцев о происходящем, мы понимали, что ситуация сложная, есть опасность распространения огня и травмирования людей, поэтому к месту были направлены дополнительные силы и средства по повышенному номеру сложности пожара, – делится начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУМЧС России по Орловской области Михаил Баев.

Одной из предполагаемых причин возникновения пожара является неисправность в электросамокате и мотоцикле, которые находились в прихожей. Сотрудникам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причину возгорания. Пострадавших в пожаре удалось избежать.