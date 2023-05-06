В Орловской области состоялось перезахоронение красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области состоялось перезахоронение погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на Кривцовском мемориале в Болховском районе.

Перезахороненные останки 991 красноармейца были подняты в ходе Вахты Памяти. Установить удалось имена лишь троих из них.

Отпевание павших воинов провел протоиерей отец Александр. Перезахоронение сопровождалось оружейным салютом.

В знак благодарности воинам, освободившим нашу землю от фашистских захватчиков, к обелиску Воинской Славы были возложены венки и цветы.

В митинге Памяти приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, ветераны Великой Отечественной войны, сводные отряды поисковиков, а также местные жители.

– Сегодня, в канун 78-й годовщины Победы, мирную тишину Кривцовских высот вновь нарушат оружейные залпы. Это залпы последнего салюта в память и в благодарность нашим воинам, павшим смертью храбрых за освобождение Орловской земли от фашистских захватчиков. Это последние почести тем, кто сражался и победил, – отметил Андрей Клычков.