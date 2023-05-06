Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Детском парке Орла установили систему защиты от беспилотников. Такое поручение ранее дал губернатор.

В областной администрации состоялась рабочая встреча главы региона с инвестором, депутатом Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Сергеем Жигаревым, который помог установить систему защиты от беспилотных летательных аппаратов на территории Детского парка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Детский парк – одно из тех мест, которое у нас является самым узнаваемым и посещаемым. На территории города Орла он стал яркой визитной карточкой. На фоне всей непростой ситуации у нас есть ключевая задача – обеспечение безопасности. Рад, что люди, которые, казалось бы, не живут и не работают в Орле, протягивают руку помощи, – отметил Андрей Клычков.

Отметим, что городские власти уже провели проверку нового оборудования – запустить квадрокоптер над Детским парком не удалось.