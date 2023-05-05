Орловцев предупредили об ухудшении погоды 7 и 8 мая Фото: Елена Зябкина

Орловцев предупредили об ухудшении погоды 7 и 8 мая. Понижение температуры может плохо сказаться на сельхоз культурах.

В ближайшие дни на Орловщине прогнозируется возникновение опасного агрометеорологического явления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 7 и 8 мая на территории области ожидаются заморозки до -5°С.

Такие погодные условия могут оказать неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры. Помимо этого, главное управление МЧС России по Орловской области предупредило жителей региона о связи понижения температуры и увеличения риска возникновения техногенных пожаров.