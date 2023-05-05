Фото: Ольга Супонева

Отключение горячей воды в Орле официально перенесли на июнь. Об этом сообщили в администрации города.

Так, по поручению губернатора Андрея Клычкова в связи с многочисленными обращениями горожан сроки проведения гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей в Орле перенесены на 1-14 июня. В орловском филиале АО «Квадра» пояснили, что график может быть скорректирован повторно в случае необходимости, и обо всех изменениях будет известно заранее.

– После праздничных выходных наши специалисты будут проводить только локальные ремонты теплосетей, для которых могут потребоваться лишь кратковременные отключения горячего водоснабжения. Важно успеть качественно подготовить теплоэнергетический комплекс Орла к отопительному периоду, – пояснил управляющий директор Орловского филиала АО «Квадра» Сергей Аношин.

Список домов, попадающих под временное отключение горячего водоснабжения, опубликован на сайте Орловского филиала АО «Квадра».

Отмечается, что по заявкам руководителей образовательных организаций возможно возобновление отопления в детских садах и школах.