Фото: Сергей Лежнев

Орловцы собирают еще три посылки для участников СВО. Отправить груз в планах до 9 мая.

Гуманитарная помощь будет доставлена военным, которые служат в районе Кременной. Об этом сообщил в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев.

Военнослужащим необходима летняя форма, нательное белье и обувь. Из инструментов и техники нужно закупить и передать генератор, бензопилы, топоры, ломы, лопаты, скобы для бревен, перчатки рабочие. Кроме того, необходимы массети, фонарики, свечи блиндажные, клеенка полиэтиленовая, горелки газовые портативные, баллоны портативные, пластиковые баки под воду. По традиции идет сбор нескоропортящихся продуктов питания. Это крупы, макароны, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия.

– Все, что мы можем сделать сегодня, чтобы хоть как-то помочь бойцам – это внести свою, пусть небольшую, лепту в общее дело поддержки. Это наш шанс поздравить ребят с Днем Победы, поблагодарить за их боевой труд, показать, что мы ценим, верим и всегда будем рядом, – отметил Сергей Лежнев.