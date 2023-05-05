Фото: Елена Зябкина

В Орловской области более 200 человек пострадали от укусов клещей. Такие данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в медицинские организации 12 районов Орловской области обратилось 204 пострадавших от укусов клещами, в их числе 62 ребенка. При этом, случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

В настоящее время орловское управление Роспотребнадзора организовало в регионе зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, привычных для Орловщины. Это иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз. Отмечается, что клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется.

На территории региона на площади 350 гектаров планируется провести обработки против опасного членичтоногого. С начала весенней активности клещей Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области и БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная станция» проведены обследования на площади 180 гектаров, а таккже обработки от паразитов на площади 176 гектаров.