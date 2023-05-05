Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Орловской области сгорел деревенский дом. Причину пожара устанавливают специалисты.
Возгорание в жилом доме в деревне Образцово Корсаковского района произошло около шести часов вечера 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В результате пожара здание полностью выгорело изнутри. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения. Примечательно, что помочь потушить пламя вызвались добровольцы. Пострадавших в помещении спасатели не обнаружили.
Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарными было ликвидировано шесть возгораний.