Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел деревенский дом. Причину пожара устанавливают специалисты.

Возгорание в жилом доме в деревне Образцово Корсаковского района произошло около шести часов вечера 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В результате пожара здание полностью выгорело изнутри. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения. Примечательно, что помочь потушить пламя вызвались добровольцы. Пострадавших в помещении спасатели не обнаружили.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарными было ликвидировано шесть возгораний.