Фото: пресс-служба депздрава региона

В Орловской области 10 медиков в рамках федеральных программ нашли работу в районных больницах. Об этом сообщает пресс-служба депздрава региона.

Врачи, ставшие участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроены в Орловском муниципальном округе, больницах Залегощенского, Колпнянского, Новосильского, Глазуновского, Новодеревеньковского и Урицкого районов.

Так, кадровое пополнение произошло и в Нарышкинской ЦРБ. Благодаря программе «Земский доктор» в больнице теперь работает врач-хирург Юлия Буравлева.

Молодым специалистам, готовым переехать работать в районы области, гарантирована финансовая поддержка. По программе «Земский доктор» выплаты составляют от одного до полутора миллионов рублей. По программе «Земский фельдшер» – от 500 до 750 тысяч рублей.