Фото: соцсети музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново»

В Орловской области высадили 50 яблонь в рамках международной акции. «Сад Памяти» появился в Спасском-Лутовинове.

Об этом сообщили в соцсетях музея-заповедника ИванаТургенева. Высадили молодые деревья, подаренные ВНИИ селекции плодовых культур, сотрудники музея вместе с учениками Спасско-Лутовиновской средней школы.

– Мы решили высадить в Спасском «яблони памяти» в честь солдат, погибших на полях сражений под Мценском, умерших от ран в госпитале, располагавшемся во Флигеле изгнанника, и похороненных в братской могиле на территории нашего музея. И особенно символично, что наш «Сад памяти» заложен в год 80-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, – рассказал директор музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Яблоневый сад разбит на поляне между автомобильной парковкой и билетной кассой. Первые плоды, по словам селекционеров, молодые деревья дадут уже в этом году.