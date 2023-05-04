В Орловской области перенесли дату отключения горячей воды на лето

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Перенести график отключения горячей воды на более поздний срок губернатор Андрей Клычков предложил на совещании с главами муниципальных образований.

– Прогноз погоды нестабильный. У нас до второй половины мая потепления не будет. Поэтому прошу собрать все графики и не допускать отключение горячей воды до 1 июня. Держать этот вопрос на контроле, – отметил глава области.

Напомним, ранее орловский филиал компании «Квадра» предупреждал орловцев о том, что с 11 мая по 24 мая включительно проведет традиционные плановые испытания тепловых сетей. В этой связи в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города Орла будет приостановлена подача горячей воды.