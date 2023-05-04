Орловцев предостерегли от участия в провокационной акции «Небесный полк» Фото: Елена Зябкина

По словам Андрея Клычкова, есть основания предполагать, что акция «Небесный полк» инициирована из-за границы. Об этом глава области сообщил во время прямого эфира в соцсетях.

Так, в социальных сетях рассылаются предложения принять участие в акции по запуску воздушных шаров с фольгой. Губернатор, попросил орловцев не поддаваться на провокации, так как шарики с фольгой – это помехи для систем безопасности.

– Все официальные форматы, которые мы будем использовать для празднования 9 Мая, я буду лично доводить до вас, также они будут размещены на официальных ресурсах. Просьба при поступлении подозрительной информации сообщать в органы правопорядка. Это попытка снизить уровень обеспечения безопасности в нашей стране, – подчеркнул глава региона.